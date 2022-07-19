Шестеркин о Кубке Стэнли-2023: «У «Рейнджерс» есть все шансы. Мы получили хороший опыт в прошлом сезоне»

считает, что у «Рейнджерс» есть шансы на победу в Кубке Стэнли-2023.

– Когда шел финал Кубка Стэнли, не возникало мысли: «На месте «Тампы» могли быть мы»? Чего не хватило для победы над «Лайтнинг» в полуфинале?

– Возможно, не хватило опыта, свежести. Конечно, хотелось бы сыграть в финале. Но, с другой стороны, мы получили неоценимый опыт, который пригодится нам в будущем.

– «Колорадо» выиграл заслуженно?

– Конечно. Команда очень хорошо играла весь сезон. Молодцы.

– Говорят, удержаться на вершине труднее, чем на нее забраться. Согласны? Ожидаете, что следующий сезон будет для вас сложнее, чем прошлый?

– Я теперь хочу мыслить только позитивно, настраиваться на нужный лад и стараться показывать свою лучшую игру в каждом матче.

– Что нужно делать, чтобы не потерять утраченные позиции? В чем прибавлять?

– Нужно забыть все, что произошло в прошлом сезоне, и с холодной головой готовиться к новому чемпионату.

– Задача «Рейнджерс» на следующий сезон – победа в Кубке Стэнли?

– Да, из года в год задача одна и та же. Мы получили хороший опыт в прошлом сезоне. Я думаю, у нас есть все шансы. Главное – верить в это.

– В предстоящем сезоне в «Рейнджерс» вновь попробует закрепиться .

– Надеюсь, что в наступающем сезоне у него все получится. Ждем, когда он приедет, – сказал вратарь .