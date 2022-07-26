Суд присяжных признал Виртанена невиновным в сексуальном насилии. Экс-игрок «Ванкувера» и «Спартака» плакал, когда зачитывался приговор

Суд присяжных признал невиновным в сексуальном насилии.

Как сообщает Sportsnet, экс-форвард «Ванкувера» и плакал, когда зачитывался приговор в Верховном суде провинции Британская Колумбия.

Полиция Ванкувера начала расследование в мае 2021 года – после того, как 23-летняя женщина подала жалобу. «Ванкувер» сразу же отправил Виртанена в отпуск, а его контракт был выкуплен в следующем месяце.

В суде выяснилось, что Виртанен и девушка встретились в 2017 году, обменялись телефонами и поддерживали связь с помощью текстовых сообщений.

В 2017 году девушка приехала в Ванкувер, чтобы навестить семью, друзей и провести фотосессию, и написала Виртанену, чтобы увидеться. Он забрал ее из дома ее друга и отвез в свой гостиничный номер.

Истица заявила, что доверяла Виртанену, поэтому поднялась с ним в номер. По ее словам, он неоднократно целовал ее и прикасался к ней, она же отталкивала его и говорила, что не хочет заниматься сексом. Женщина заявила, что в итоге Виртанен изнасиловал ее.

Ранее игрок сообщил, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.

«Она гладила мой пенис. Очевидно, она хотела переспать со мной». Виртанен отрицает обвинения в сексуальном насилии