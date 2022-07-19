В Канаде начался суд над экс-форвардом «Ванкувера» и «Спартака» Виртаненом. Женщина обвиняет его в сексуальном насилии

В Канаде начался суд над экс-форвардом «Ванкувера» и .

25-летний хоккеист обвиняется в сексуальном насилии. Он не был взят под стражу.

Дело слушается в Верховном суде провинции Британская Колумбия.

Дата предполагаемого инцидента – 26 сентября 2017 года. Полиция Ванкувера начала расследование в мае 2021 года – после того, как 23-летняя женщина подала жалобу. «Ванкувер» сразу же отправил Виртанена в отпуск, а его контракт был выкуплен в следующем месяце.

Минувший сезон он провел в , где выступал за «Спартак» (36 матчей, 9+7 в регулярном чемпионате). Сообщалось, что клуб расторг с ним контракт за нарушение его условий.

Истица, чье имя не разглашается, утверждает, что несколько раз говорила Виртанену, что не хочет заниматься с ним сексом. Она также сообщила, что в то время не знала, кто он такой, так как не следила за «Кэнакс».

Согласно показаниям девушки, с Виртаненом она познакомилась в Калгари на родео-фестивале, ей тогда было 18 лет. Позже они встретились в Ванкувере. Хоккеист отвез девушку в отель в центре города.

Она сообщила, что доверяла Виртанену, поэтому поднялась с ним в номер. По ее словам, он неоднократно целовал ее и прикасался к ней, она же отталкивала его и говорила, что не хочет заниматься сексом. Женщина заявила, что в итоге Виртанен изнасиловал ее.

Она сказала, что провела ночь в номере отеля, а утром попросила Виртанена отвезти ее в дом ее подруги. Хоккеист якобы сказал ей, что не может этого сделать, потому что ему нужно на тренировку, и вместо этого дал ей деньги на такси.