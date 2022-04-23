Майоров о сокращении лимита: «Нужны такие, как Лайпсик. Но ведь полно и второсортных, «Спартак» Виртанена привез – это же цирк»

рассказал о победе над ЦСКА (4:0) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

– В третьей встрече «Металлург» полностью переиграл ЦСКА. Гости были лучше практически во всех аспектах.

Их главному тренеру Илье Воробьеву надо поставить жирную «пятерку» за режиссуру этого матча. Уральцы смогли навязать армейцам свою тактику.

У ЦСКА на фоне отлично игравшего «Металлурга» вообще ничего не получилось.

Даже то, что москвичи провели в атаке последние пятнадцать минут игры, ни о чем не говорит. Просто магнитогорцы при счете 4:0 отступили назад и отдали армейцам инициативу.

Но ЦСКА ничего полезного для себя и из этой ситуации извлечь не сумел. Позиционная атака у красно-синих отсутствовала напрочь. У них вообще никаких шансов на победу не было.

– Чем это можно объяснить?

– Армейцы добраться в зону соперника не могли. «Магнитка» держала сзади как минимум трех игроков, а то и четырех. У уральцев получалась очень насыщенная и гибкая средняя зона.

Если кто-то из хоккеистов ЦСКА все-таки пробивался в чужую зону с шайбой, то взаимодействовать ему там было не с кем. Все партнеры оказывались отрезанными. Ну, и контратака у «Металлурга» классная – очень быстрая.

и – безусловно, ведущие игроки клуба на сегодняшний день. Вот сейчас собираются снизить лимит легионеров до трех человек в команде. И это правильно, потому что нам нужны такие, как Лайпсик.

Но ведь полно и второсортных, которые особой пользы не приносят. Вот есть пять мест на иностранцев в заявке, значит, их надо непременно заполнить. Прямо мода такая, хоть ты тресни! Вон «Спартак» Виртанена так привез, это же цирк был.

– Главная сила «Магнитки» – это…

– Строжайшая игровая дисциплина. Совсем не та, что команда себе позволяла в сериях с «Авангардом» и «Трактором».

Видно было, что магнитогорцы играют четко по тренерскому заданию. Это ощущалось во всем. И в том, как они в пас играли, и как в обороне действовали, и как проходили среднюю зону, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Магнитка» уже ведет в финале – благодаря канадцу, от которого отказался ЦСКА. В «Вашингтоне» его называли «советским игроком»