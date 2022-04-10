сообщил, что хочет продолжить карьеру.

– Есть ли желание продолжить карьеру?

– Конечно, хочется, есть силы, желание. Надо просто правильно готовиться. Пока я получаю от игры удовольствие, от тренировок, от общения в раздевалке.

– Поражение от было обидным?

– Обидным из-за того, что мы могли выиграть. Мне тяжело дался этот проигрыш.

– На что будете обращать внимание на переговорах? Срок, сумма?

– На все вместе. Надо будет взвесить все за и против.

– Легионеры говорят «платите нам в долларах». Вас это не обижает?

– Пусть говорят, что хотят. У нас играют разные легионеры. Кто-то сразу уехал, не дождавшись ни рублей, ни долларов. Так что будут играть – здорово. Нет – русские ребята получат места.

– Как вам поступок Виртанена, бросившего команду во время плей-офф?

– Не хотелось бы это комментировать. Конечно, он мог прийти в раздевалку, попрощаться со всеми. У всех есть семьи, свое понимание жизни. Раз он так поступил, значит, считает это правильным, – сказал форвард .