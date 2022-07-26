Павел Порядин: «Уровень российских игроков высокий, много молодых талантов. С легионерами у них было меньше шансов»

поделился ожиданиями от нового сезона.

– Всегда приятно возвращаться после отпуска в команду, есть время соскучиться. Если смотреть на предстоящий сезон, то будет больше игр, это очень интересно. Думаю, будут изменения в подготовке.

– Для вас лично насколько важным будет следующий сезон? Все-таки прошлый получился не настолько ярким после несостоявшегося перехода в «Ак Барс».

– В каждом сезоне надо показывать свои лучшие качества. Не скажу, что я головой был в другом месте. Где-то не получалось, где-то в себя не верил – это тоже нужно переламывать.

– Нет ощущения, что «Нефтехимик» стал слабее за межсезонье?

– Нет, каждому есть что доказывать. В прошлом сезоне был очень хороший коллектив, главное – сплотиться. Если это произойдет, то нет сомнений, что хорошо сыграем. Костяк остался, думаю, будет все хорошо.

– Расстроились из-за того, что ушел в СКА?

– Нет, наоборот, очень рад, поздравил его. Поддерживал, общаемся много. Желаю только удачи, успехов. Для него это хорошая ступень вперед.

– Сейчас в тройке с вами и Митякиным наигрывается Лещенко. Насколько отличается взаимодействие?

– Это только начало сборов, все может поменяться. Если в том году я играл слева, то в этом, наверное, буду справа, если Слава останется в тройке.

– Многие ожидают понижения уровня лиги из-за отъезда ключевых легионеров.

– Думаю, что уровень российских игроков высокий, плюс много молодых талантливых игроков. Когда были легионеры, у них было меньше шансов. Если ребята будут чувствовать доверие, то новые звездочки будут открываться. Надеюсь, что будет яркий и зрелищный сезон, – сказал нападающий .