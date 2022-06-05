Кареев о возвращении в «Салават»: «Самые положительные эмоции. Два сезона в Финляндии получились продуктивными»

Вратарь Андрей Кареев поделился впечатлениями от возвращения в .

27-летний голкипер подписал с уфимцами контракт на один год. Последние 2 сезона он провел в Финляндии, где играл за .

– Эмоции самые положительные. Хорошо, что переговоры закончились и можно спокойно восстанавливаться, готовиться к новому сезону.

– Вы провели в Финляндии два отличных года. Как оцените этот опыт в плане личного развития?

– Получил хороший международный опыт как в плане хоккея, так и в жизни. Было много игровой практики и качественных тренировок. Работал с очень хорошим тренером вратарей. Для меня эти два сезона получились продуктивными.

– С какими мыслями возвращаетесь в ?

– Мысли и задачи – помогать команде добиваться поставленных целей и продолжать развиваться.

– Следили ли за «юлаевцами», пока были в Финляндии?

– Иногда следил за результатами, но в основном был сконцентрирован на своих играх и тренировках, – сказал Кареев.