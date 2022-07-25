Мальцев о том, как ездил на авто Панарина: «Поставил зимние шины, пришло сообщение: «Сдуваются колеса». Он подъехал: «Ты что, мою машину ########?»

Михаил Мальцев рассказал, почему ездил на машине Артемия Панарина в Нью-Джерси.

– В Нью-Джерси ты ездил на машине Панарина. Как так вышло?

– Там сложно: лизинг доступен только с 25 лет, а покупать я не хотел – без полноценного контракта. У Панарина машина была последний год в лизинге, и ему нужно было ее кому-то сдать. А я как раз рядом – к тому же у нас один агент.

Артемий сначала просил 1700 долларов, но у меня был контракт новичка, и 2000 уходило на жилье, так что сошлись на тысяче. Потом я поставил зимние шины в автоцентре, и пришло сообщение: «Сдуваются колеса». В автоцентре машину проверили, но снова высветилось: сдуваются. И так несколько раз.

– И в чем дело?

– В другом автоцентре сказали: «Вам колеса перепутали. Передние сзади, задние спереди». Все наладили, но Панаре позвонили из БМВ-сервиса: «У вас что-то с машиной».

В игре с «Рейнджерс» он подъехал ко мне во время рекламной паузы: «Ты что, мою машину ########?» – «Да нет, уже все нормально». – «Смотри, поаккуратней», – сказал форвард в интервью Sports.ru.

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