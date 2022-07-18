Василий Подколзин: «Макар – просто зверь. Руки, ноги, голова – его словно вынашивали для хоккея, в пробирке вырастили»

Василий Подколзин рассказал про хоккейные качества Кэйла Макара.
– В чем уникальность защитника «Колорадо» Кэйла Макара, который взял «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф? Его даже с Бобби Орром сравнивают.
– Просто зверь. Я играл против Макара. Там так здорово сочетаются руки, ноги и голова, что будто парня в пробирке вырастили.
Словно вынашивали его исключительно для хоккея. Приятно смотреть, как он играет.
В первый год Макар взял «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. Во второй был финалистом «Норрис Трофи». В третий – взял этот приз лучшему защитнику, а еще «Конн Смайт Трофи» и Кубок Стэнли. И это в 23 года!
Кэйл – очень крутой. Миша Мальцев играл в «Колорадо», рассказывал про него. Он же видит его в системе.
Даже на тренировках Макар всегда полностью выкладывается, показывает свой класс, – сказал российский нападающий «Ванкувера».