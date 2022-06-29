Мальцев о передаче 11-го номера Кольяно: «Думал, подарит мне что-то, какие-нибудь «ролексы». Но ничего не увидел»

Теги Колорадо НХЛ Эндрю Кольяно Матч ТВ Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев рассказал, что Эндрю Кольяно ничего ему не подарил за 11-й номер. 

Игрок передал 35-летнему ветерану свой номер после дедлайна, на котором «Колорадо» выменял игрока у «Сан-Хосе». 

– Вы отдали свой номер 11 форварду Эндрю Кольяно, которого обменяли из «Сан-Хосе»?

– Вообще мне позвонил главный сервисмен «Колорадо» и сказал: «У тебя забирают номер 11. Скажи, какой хочешь новый».

Я немного расстроился. Думал, что Кольяно мне что-то подарит. Какие-нибудь «ролексы», как это обычно бывает. Но ничего не увидел. Поэтому пришлось просто отдать, – рассказал форвард «Эвеланш». 

Мальцев о дедлайне: «У меня все-таки произошел свой обмен. Попросили отдать 11-й номер Кольяно, взял себе 98-й»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные