Мальцев о передаче 11-го номера Кольяно: «Думал, подарит мне что-то, какие-нибудь «ролексы». Но ничего не увидел»

Михаил Мальцев рассказал, что Эндрю Кольяно ничего ему не подарил за 11-й номер.
Игрок передал 35-летнему ветерану свой номер после дедлайна, на котором «Колорадо» выменял игрока у «Сан-Хосе».
– Вы отдали свой номер 11 форварду Эндрю Кольяно, которого обменяли из «Сан-Хосе»?
– Вообще мне позвонил главный сервисмен «Колорадо» и сказал: «У тебя забирают номер 11. Скажи, какой хочешь новый».
Я немного расстроился. Думал, что Кольяно мне что-то подарит. Какие-нибудь «ролексы», как это обычно бывает. Но ничего не увидел. Поэтому пришлось просто отдать, – рассказал форвард «Эвеланш».
Мальцев о дедлайне: «У меня все-таки произошел свой обмен. Попросили отдать 11-й номер Кольяно, взял себе 98-й»