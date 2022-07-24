Вадим Епанчинцев: «Просматривали легионеров, даже по рукам ударили, но в последний момент ситуация изменилась. Боятся, говорят про семейные проблемы»

высказался о ситуации с легионерами в «Амуре».

– Прежде чем поговорить о легионерах, спрошу как дела с ?

– Мы находимся с ним на связи, никаких решений пока не принято.

– А вообще иностранцы в Хабаровске будут?

– Рынок легионеров сейчас не такой богатый, как был еще год назад. И все понимают почему. Мы просматривали несколько интересных легионеров, уже даже по рукам ударили, но в последний момент ситуация изменилась. Или боятся, или говорят про какие-то семейные проблемы, или их подписывает другой клуб за гораздо большие деньги.

– Задача закрыть легионерские позиции хоть какими-нибудь иностранцами не стоит?

– Если бы у нас была цель взять в команду любых игроков с иностранными паспортами, мы бы давно ее выполнили. Было много хоккеистов, которых мы рассматривали, но нам хотелось найти таких, кто был сильнее россиян. В противном случае, зачем их брать? Свитер «Амура» с иностранной фамилией – не самоцель, – сказал главный тренер .