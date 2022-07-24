Кожевников считает «Ак Барс» фаворитом сезона: «Знарку нет смысла нервничать. Лидеры Запада явно позади Казани»

считает «Ак Барс» фаворитом нового сезона .

– Знарок сказал, что нельзя сравнивать Билялетдинова времен локаута, нашпигованный звездами НХЛ, и нынешнюю команду. Это так?

– Готов поспорить. Радулов, Войнов – это самая что ни на есть НХЛ, люди, которые брали Кубки Стэнли и вели свои команды НХЛ за собой. Шипачев по меркам КХЛ просто суперзвезда, один из немногих игроков, вокруг которого можно строить любую команду.

Зарипов, Кагарлицкий, Воронков – список звезд «Ак Барса» можно продолжать долго. Не думаю, что нынешняя команда чем-то уступит любой из команд Билялетдинова.

– Для вас «Ак Барс» – главный фаворит сезона КХЛ?

– Ребята, ну давайте смотреть честно! ЦСКА свой пик постепенно проходит, команда стареет. СКА, наоборот, излишне молод, команде еще нужно время. Объективно эти лидеры Запада явно позади нынешней Казани.

Да, на Востоке есть «Магнитка», которой удалось сохранить состав. Но именно сохранить, а не усилиться. Тогда как Казань укрепилась кардинально – Шипачев, Радулов, Войнов, Галиев.

По-моему, вопроса с фаворитом нет, это «Ак Барс». Поэтому и считаю, что Знарку нет смысла нервничать, – сказал двукратный олимпийский чемпион.