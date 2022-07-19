Рукавишников о сезоне КХЛ: «Фаворитом будет СКА. «Ак Барс» собрал серьезную банду, вполне может сыграть в финале»

Теги Ак Барс СКА Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Роман Рукавишников Чемпионат.com Хоккей

Роман Рукавишников уверен в хороших перспективах своего бывшего клуба – «Ак Барса». 

В это межсезонье 29-летний защитник вернулся в СКА из казанской команды. 

«Перекрестный плей-офф? Нам без разницы, в плей-офф нет слабых соперников. Это что-то новое, болельщикам будет интересно, потому что Восток и Запад будут чаще встречаться.

В этом сезоне фаворитом будет СКА. «Ак Барс» собрал серьезную банду, интересно будет посмотреть. И главный тренер у них очень сильный. Думаю, Казань вполне может сыграть в финале», – сказал Рукавишников. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные