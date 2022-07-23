Ткачак получит бонусами 68 млн долларов. Ежегодная базовая зарплата во «Флориде» – миллион долларов

Стали известны подробности контракта и «Флориды».

Напомним, что «Пантерс» выменяли нападающего у «Калгари» и подписали с американцем 8-летний контракт на 76 миллионов долларов (9,5 млн долларов в год).

Ткачак получит 68 миллионов долларов в качестве бонусов по данному контракту, в то время как его ежегодная базовая зарплата составит миллион долларов, об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В минувшем сезоне Ткачак провел 82 матча в регулярном чемпионате и обновил личные рекорды по голам (42), передачам (62) и очкам (104).

Его показатель полезности «+57» стал четвертым во всей лиге. В 12 играх плей-офф на счету Ткачака 10 (4+6) баллов.

Блокбастер в НХЛ: Ткачак – во «Флориду», Юбердо – в «Калгари». Кажется, все получили что хотели