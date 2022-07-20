Леонтьев о Федотове: «Должен быть отдельный статус для спортсменов высокого уровня. Они не должны проходить как рядовые военные»

Олег Леонтьев высказался о призыве Ивана Федотова на военную службу.
июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
– Сильно удивились, когда узнали, что Ивана Федотова забрали в армию?
– Я могу лишь предполагать, что случилось. Мое личное мнение: должен быть отдельный статус для спортсменов высокого уровня. Они не должны проходить как рядовые военные.
Человек много сделал для сборной, а случилось вот так. С другой стороны, если нет никаких привилегий, то хоккеисты сами должны решать такие проблемы, – сказал главный тренер «Нефтехимика»