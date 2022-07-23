Кевин Макдональд стал помощником генменеджера «Колорадо». Он работал в системе «Сент-Луиса» с 2001 года

Кевин Макдональд стал помощником генменеджера .

Ранее специалист работал в системе «Сент-Луиса».

Макдональд присоединился к «Блюз» в преддверии сезона-2001/02 в качестве профессионального скаута. В 2003 году он был назначен директором скаутского отдела клуба.

Макдональд стал генменеджером фарм-клуба «Сент-Луиса» в АХЛ в июне 2005 года, в мае 2009 года его назначили помощником генерального менеджера «Сент-Луиса».

В 2022 году он получил Мемориальную премию Томаса Эбрайта, которая ежегодно вручается за выдающийся карьерный вклад в Американскую хоккейную лигу.

С 28 августа 2018 года он работал генеральным менеджером фарм-клуба в АХЛ, а также был скаутом «Блюз».