Экс-тренер «Ак Барса» Зубов о Журавлеве в «Колорадо»: «Лучше бы еще на сезон остался в Казани. Агенты, скауты, жены – все складывается»

Бывший тренер высказался о перспективах в .

– Как оцените перспективы Журавлева в «Колорадо»?

– Я бы на его месте еще на сезон остался в «Ак Барсе». В плей-офф он здорово играл, просто здорово. До этого у него была «аритмия» – то вниз, то вверх.

На протяжении всего плей-офф он держал планку, ее надо было зафиксировать – и еще сезончик побыть, потом ехать в НХЛ. Туда всегда успеешь, никуда это не денется.

– Поспешил, получается?

– Время покажет, правильное это решение или нет. Но он принял его еще в сезоне, когда с ним хотели переподписать контракт. Там же еще и агенты, скауты, жены – все складывается.

Лучше бы еще на сезон остался в Казани. Оброс бы побольше вот этим хоккейным мастерством – там ему было бы намного легче. Сколько людей уезжают, стремятся, а потом приезжают назад.

Но это его решение, осуждать смысла нет. Желаем ему успехов и закрепиться там с первого же года, а не кидаться по фарм-клубам. Именно зацепиться за , – сказал .