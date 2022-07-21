Игорь Горбенко о будущем хоккея: «Тренеры будут загонять игроков в труднопреодолимые ситуации. Маккиннон один входит в чужую зону, ему вообще никто не нужен»

Экс-тренер поделился мыслями следующих этапах развития хоккея.

– Не скуднее ли стало качество атакующей линии в российском хоккее?

– Нет. Посмотрите, какие шайбы забрасывали в прошлом сезоне. Какое было мастерство, исполнение, да и разница по заброшенным и пропущенным шайбам в одну – две шайбы.

Практически все команды играют в ровный хоккей и очень мало вбросов в зону стало. Все стараются играть за счет контроля шайбы, но порой без вбросов не обойтись. Просто потому, что других способов нет.

Но и вброс должен быть контролируемым, потому что, например, с «Металлургом» сделаешь так, а там Вася Кошечкин. Да он лучше защитника клюшкой играет – шайбу отберет и все.

– Каким вы видите будущее хоккея? В какую сторону он будет двигаться?

– Мне кажется, за счет быстроты и исполнения новых технических элементов, вроде коротких бросков, обводки, хоккей станет агрессивнее

Плотность на льду возрастает, это заставляет ребят и тренеров придумывать что-то новое.

Возьмем, например, в : у них хоккеисты достаточно рослые по антропометрии. Тот же – как он владеет клюшкой, перемещается по льду. В большинстве он один входит в чужую зону и ему вообще никто не нужен, сам все сделает.

Или защитник – достаточно координированный хоккеист, у которого катание, игра клюшкой и игровое мышление на высшем уровне.

Тренеры сейчас все чаще будут загонять хоккеистов в труднопреодолимые ситуации, чтобы они сами выбирались из них за счет нестандартных решений. В этом и будет меняться хоккей, – сказал Игорь Горбенко.