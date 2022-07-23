Полина Гагарина и Сергей Галанин выступят на концерте в честь победы ЦСКА. Третьяк вручит армейцам Кубок чемпионов России

Стала известна программа чествования ЦСКА.

Сегодня, 23 июля, состоится торжественная церемония чествования клуба по итогам сезона КХЛ-2021/22, а также вручение команде Кубка чемпионов России.

Мероприятие пройдет в Москве перед «ЦСКА-Ареной».

Кубок чемпионов России команде вручит президент и член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.

После этого на главной сцене перед музеем хоккея состоится праздничный концерт.

«Перед болельщиками и гостями выступят Полина Гагарина и Сергей Галанин. Поздравят гостей почетные гости, среди которых многократный чемпион России по кольцевым гонкам, давний друг клуба, пилот команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин.

Вход для болельщиков – свободный и будет осуществляться через досмотровые зоны. Запуск на площадку начнется в 17:15.

Концертная часть и шоу-программа начнется в 18:40», – говорится на сайте клуба КХЛ.

В финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА одолел «Металлург» (4-3).