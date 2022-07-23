Полина Гагарина и Сергей Галанин выступят на концерте в честь победы ЦСКА. Третьяк вручит армейцам Кубок чемпионов России

Стала известна программа чествования ЦСКА.
Сегодня, 23 июля, состоится торжественная церемония чествования клуба по итогам сезона КХЛ-2021/22, а также вручение команде Кубка чемпионов России.
Мероприятие пройдет в Москве перед «ЦСКА-Ареной».
Кубок чемпионов России команде вручит президент ФХР и член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.
После этого на главной сцене перед музеем хоккея состоится праздничный концерт.
«Перед болельщиками и гостями выступят Полина Гагарина и Сергей Галанин. Поздравят гостей почетные гости, среди которых многократный чемпион России по кольцевым гонкам, давний друг клуба, пилот команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин.
Вход для болельщиков – свободный и будет осуществляться через досмотровые зоны. Запуск на площадку начнется в 17:15.
Концертная часть и шоу-программа начнется в 18:40», – говорится на сайте клуба КХЛ.
В финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА одолел «Металлург» (4-3).