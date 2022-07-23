Игорь Фефелов: «Ребенка никто не крал, никто не скрывается. Есть решение суда, и я его соблюдаю»

Игорь Фефелов сообщил, что не крал сына.
Ранее бывшая жена обвинила его в краже ребенка. Позже выяснилось, что отец с сыном находятся на отдыхе в Сочи.
Как сообщил Фефелов, по решению суда бывшая супруга обязана не чинить препятствий в общении отца с ребенком с 15 июля по 14 августа.
«Никто его не крал и никто не скрывается. Есть решение суда, и я его соблюдаю.
14 августа ребенок приедет к маме и будет с ней проживать. А я буду видеться с ним по решению суда», – сообщил экс-хоккеист телеграм-каналу Hockeymans78.
Фефелов провел в общей сложности 122 матча в КХЛ за ЦСКА, «Сибирь» и «Югру». Он завершил карьеру в 2020 году из-за проблем с коленом.