Адвокат Федотова: «Никто из родственников не давал интервью о ЦСКА. Жаль, что есть спекуляции от людей, выдающих себя за них»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Алексей Пономарев Хоккей

Адвокат Ивана Федотова заявил, что никто из родственников хоккеиста не давал интервью.

Ранее сайт 47news опубликовал интервью с человеком, назвавшимся родственником Федотова.

Собеседник говорил следующее: «ЦСКА на связь не выходил – мол, случай не касается карьеры игрока. В НХЛ говорят, что вроде готовы ждать».

«Судебное заседание по делу Федотова пока не назначено.

Никто из родственников не давал интервью о ЦСКА. Очень жаль, что происходят спекуляции по этой теме людьми, которые выдают себя за родственников Ивана Федотова», – сказал Алексей Пономарев.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

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