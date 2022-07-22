Адвокат Федотова: «Никто из родственников не давал интервью о ЦСКА. Жаль, что есть спекуляции от людей, выдающих себя за них»

Адвокат Ивана Федотова заявил, что никто из родственников хоккеиста не давал интервью.

Ранее сайт 47news опубликовал интервью с человеком, назвавшимся родственником Федотова.

Собеседник говорил следующее: «ЦСКА на связь не выходил – мол, случай не касается карьеры игрока. В НХЛ говорят, что вроде готовы ждать».

«Судебное заседание по делу Федотова пока не назначено.

Никто из родственников не давал интервью о ЦСКА. Очень жаль, что происходят спекуляции по этой теме людьми, которые выдают себя за родственников » , – сказал Алексей Пономарев.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.