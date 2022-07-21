Разин о том, когда Пресс прибудет в расположение «Северстали»: «Коньки могут не доехать до Череповца. В этом вся загвоздка»

В ответили, когда Робин Пресс появится в расположении команды.

«Пресс получил визу у себя в Швеции и приедет в ближайшие дни. Прямых рейсов нет, поэтому приходится лететь через Турцию, Эмираты», – сказал директор череповецкой команды Николай Канаков.

«Пресс ждет коньки. Как ему коньки придут, потому что они могут не доехать до Череповца. В этом вся загвоздка», – добавил главный тренер «Северстали» .

В прошлом сезоне шведский защитник провел 48 матчей в регулярном чемпионате , в которых набрал 18 (5+13) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) балла в 7 играх.