Игорь Бобков: «Широков – опытный игрок, знающий, как выигрывать кубки. Такой человек обязательно нужен команде»

Игорь Бобков прокомментировал свой переход в «Автомобилист».

– Расскажи, почему выбрал «Автомобилист» для продолжения карьеры?

– Нужно было немного поменять обстановку. Не совсем удачный сезон получился у меня в Казани. «Автомобилист» был со мной на связи и я с радостью принял предложение клуба.

– Долго думал?

– Нет-нет, буквально за пару дней вместе с женой все решили.

– Успел ли пообщаться с главным тренером?

– Да, мы поговорили по телефону, но, честно говоря, долго поговорить не получилось: я ехал в поезде, связь была плохая, поэтому пару минут пообщались, сказали, что обе стороны рады. На самом деле, все удачно сложилось, уже жду не дождусь 13 июля, когда мы соберемся в Екатеринбурге.

– В недавнем интервью Николай Заварухин отметил, что в прошедшем сезоне в команде не было твердого первого номера. Не было ли опасений, что при переходе в «Автомобилист» будешь чувствовать на себе дополнительное давление?

– Давление всегда есть, и от этого никуда не деться, когда ставятся задачи выигрывать. Это абсолютно нормально, что от тебя требуют побед. А как по-другому приходить? «Сыграю, как получится» – нет, конечно! Ты ведь приходишь побеждать и делаешь все для этого. Поэтому ситуация абсолютно нормальная, я к этому готов.

– В это межсезонье состав команды пополнил Сергей Широков, с которым вы уже играли вместе.

– Конечно, с Серегой мы уже знакомы по «Авангарду». Плюс он опытный игрок, знающий, как выигрывать кубки – такой человек обязательно нужен команде. Он знает, как реагировать на разные ситуации в игре. Он лидер с большой буквы, поведет за собой команду 100 процентов! – сказал вратарь.