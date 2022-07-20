Ткачак сообщил «Калгари», что не подпишет долгосрочный контракт. Игрока обменяют, скорее всего (The Athletic)

Мэттью Ткачак сообщил «Калгари», что не подпишет долгосрочный контракт с клубом.

Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что 24-летнего нападающего, скорее всего, обменяют в ближайшее время.

По данным издания, игрок официально не просил об обмене, но предоставил клубу список команд, с которыми он согласился бы подписать долгосрочный контракт.

Сообщается, что в список вошли , «Вегас», , «Нэшвилл» и «Даллас». и входят в число команд, которые ранее проявляли интерес к игроку.

Ранее «Калгари» обратился в арбитраж по поводу контракта Ткачака. Это значит, что 24-летний игрок, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, не сможет получать предложения от других команд (оффер-шиты).

Ожидается, что слушание состоится в период с 27 июля по 11 августа.

В минувшем сезоне американец провел 82 матча в регулярном чемпионате и переписал рекорды по голам (42), передачам (62) и очкам (104). Его показатель полезности «+57» стал четвертым во всей лиге. В 12 играх плей-офф на счету Ткачака 10 (4+6) баллов.