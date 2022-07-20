Премьер Трюдо раскритиковал Федерацию хоккея Канады из-за создания фонда для урегулирования секс-скандалов

Премьер Джастин Трюдо подверг критике Федерацию хоккея Канады на фоне секс-скандалов.
Ранее стало известно, что организация создала фонд, который формируется за счет членских взносов, собираемых по всей стране.
Деньги предназначены для оплаты незастрахованных обязательств, включая иски о сексуальном насилии.
«Я думаю, что сейчас очень трудно доверять кому-либо в Hockey Canada. То, что мы узнаем, абсолютно неприемлемо.
Ситуация совершенно возмутительна. Государственная поддержка организации останется замороженной, пока мы не дождемся значительных реформ, прозрачности и подотчетности.
Когда я думаю о культуре, которая, по-видимому, пронизывает руководство этой структуры, то могу понять, почему многие канадцы, которые так гордятся нашим национальным зимним видом спорта, испытывают абсолютное отвращение к тому, что происходит. Правительство будет это недвусмысленно осуждать», – сказал премьер-министр страны.
В мае появилась информация, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.
Согласно иску, предполагаемый инцидент произошел 19 июня 2018 года в Лондоне (Онтарио), где проходило чествование молодежной сборной Канады, выигравшей в январе золотые медали на МЧМ.
Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.
Истица якобы познакомилась с игроками в баре. Они ее напоили, а затем один из них отправился с ней в отель. Чуть позже к ним присоединились остальные.
По словам женщины, ее запугивали и принуждали к действиям сексуального характера без ее согласия. Она утверждает, что была слишком пьяна, чтобы дать надлежащее согласие.
Несколько игроков той сборной (Роберт Томас, Джордан Кайру, Кэйл Макар, Сэм Стил, Виктор Мете, Тэйлор Рэддиш, Коннор Тимминс и Джона Гаджович) уже заявили, что непричастны к этой истории.
Scotiabank, TELUS и Canadian Tire приостановили сотрудничество с Федерацией хоккея Канады из-за секс-скандала с участием победителей МЧМ-2018