Премьер Трюдо раскритиковал Федерацию хоккея Канады из-за создания фонда для урегулирования секс-скандалов

Премьер Джастин Трюдо подверг критике Федерацию хоккея Канады на фоне секс-скандалов.

Ранее стало известно, что организация создала фонд, который формируется за счет членских взносов, собираемых по всей стране.

Деньги предназначены для оплаты незастрахованных обязательств, включая иски о сексуальном насилии.

«Я думаю, что сейчас очень трудно доверять кому-либо в Hockey Canada. То, что мы узнаем, абсолютно неприемлемо.

Ситуация совершенно возмутительна. Государственная поддержка организации останется замороженной, пока мы не дождемся значительных реформ, прозрачности и подотчетности.

Когда я думаю о культуре, которая, по-видимому, пронизывает руководство этой структуры, то могу понять, почему многие канадцы, которые так гордятся нашим национальным зимним видом спорта, испытывают абсолютное отвращение к тому, что происходит. Правительство будет это недвусмысленно осуждать», – сказал премьер-министр страны.

В мае появилась информация, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

Согласно иску, предполагаемый инцидент произошел 19 июня 2018 года в Лондоне (Онтарио), где проходило чествование молодежной сборной Канады, выигравшей в январе золотые медали на МЧМ.

Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.

Истица якобы познакомилась с игроками в баре. Они ее напоили, а затем один из них отправился с ней в отель. Чуть позже к ним присоединились остальные.

По словам женщины, ее запугивали и принуждали к действиям сексуального характера без ее согласия. Она утверждает, что была слишком пьяна, чтобы дать надлежащее согласие.

Несколько игроков той сборной ( , , , Сэм Стил, , , Коннор Тимминс и Джона Гаджович) уже заявили, что непричастны к этой истории.

Scotiabank, TELUS и Canadian Tire приостановили сотрудничество с Федерацией хоккея Канады из-за секс-скандала с участием победителей МЧМ-2018