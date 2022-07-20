Адвокаты по делу о секс-скандале с игроками канадской молодежки передадут НХЛ видео с женщиной, где она говорит, что все было по обоюдному согласию

продолжает расследование секс-скандала с экс-игроками молодежной сборной Канады.

Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

Адвокаты игроков планируют передать лиге два видео, снятых на мобильный телефон во время и после инцидента, а также 35 текстовых сообщений между предполагаемой жертвой и одним из хоккеистов, сообщает TSN со ссылкой на свой источник.

Видео и сообщения были предоставлены детективам полиции Лондона (Онтарио) адвокатами, представляющими бывших игроков CHL, после предполагаемого инцидента.

Полиция прекратила расследование 6 февраля 2019 года без предъявления уголовных обвинений.

Первое видео длится 6 секунд и было снято в 3:25 утра во время инцидента, сообщил адвокат Кейли Дэвидсон, работающий на игроков. В видео можно услышать разговор предполагаемой жертвы с одним из хоккеистов.

– Ты не против? – спросил неизвестный мужчина у женщины.

– Меня это устраивает, – ответила она на видео.

По словам Дэвидсона, второе видео длится 12 секунд и было снято после инцидента, в 4:26 утра. Женщина в ролике сказала: «Ты записываешь меня? Ладно, хорошо. Все было по обоюдному согласию. Ты такой параноик. Боже. Мне понравилось. Все было хорошо. Все было по обоюдному согласию. Я так трезва, поэтому я не могу сделать это прямо сейчас».

Дэвидсон также предоставил сообщения, которыми женщина и один из хоккеистов обменялись 20 июня 2018 года:

– Ты ходила в полицию после воскресенья? – написал игрок.

– Я говорила об этом с мамой, и она, кажется, позвонила, но я сказала ей не делать этого.

Я была очень пьяна, после этого мне было совсем нехорошо. Но я не пытаюсь доставить кому-либо неприятности, я знаю, что тоже была неправа.

Я была не против пойти домой с тобой, но я не ожидала остальных. Я просто чувствовала, что меня высмеивают и используют, – написала женщина.

После того, как игрок несколько раз спросил ее, ходила ли она в полицию, женщина ответила: «Я сказала им, что не собираюсь продолжать предъявлять обвинения и что это было ошибкой. Теперь ты должен быть в порядке. Еще раз извини».

НХЛ планирует начать собеседования с игроками в ближайшие дни. Адвокаты будут использовать видео и текстовые сообщения, чтобы доказать, что любой сексуальный контакт между игроками и женщиной был по обоюдному согласию.

Согласно иску, предполагаемый инцидент произошел 19 июня 2018 года в Лондоне (Онтарио), где проходило чествование молодежной сборной Канады, выигравшей в январе золотые медали на МЧМ. Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.

Истица якобы познакомилась с игроками в баре. Они ее напоили, а затем один из них отправился с ней в отель. Чуть позже к ним присоединились остальные. Женщина заявляла, что ее запугивали и принуждали к действиям сексуального характера без ее согласия.

Победитель МЧМ-2018 Мете о секс-скандале с игроками канадской молодежки: «Я не был на празднике, где произошло это ужасное событие. Готов помочь расследованию»