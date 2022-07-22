«Коламбус» подписал 4-летний контракт с Лайне с зарплатой 8,7 млн долларов в год

продлил контракт с на 4 года и 34,8 миллиона долларов.

Среднегодовая зарплата (кэпхит) финского форварда составит 8,7 миллиона долларов.

24-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента. По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 7,5 млн долларов.

В прошедшем сезоне Лайне набрал 56 (20+36) очков при полезности «минус 7» в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий перешел в «Блю Джекетс» в январе 2021 года из «Виннипега» в результате обмена на Пьер-Люка Дюбуа. Также в той сделке «Коламбус» получил форварда Джека Рословика.

На данный момент Лайне сыграл 407 матчей в и записал на свой счет 327 (176+151) очков.