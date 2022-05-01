Лайне о новом контракте с «Коламбусом»: «Не думаю, что это должно быть проблемой. Мне очень понравилась семейная атмосфера в команде»

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Патрик Лайне заявил, что намерен остаться в «Коламбусе».

24-летний игрок может стать ограниченно свободным агентом 13 июля. 

«Я не думаю, что это должно быть проблемой. Они заявили, что хотят, чтобы я был здесь. Я сказал то же самое. Так что, знаете, это взаимные чувства. Надо просто определиться по сроку и деньгам. Думаю, что у нас все будет хорошо.

Мне очень понравилась атмосфера в команде. Это как будто большая семья, где все заботятся друг о друге. Так и должно быть», – сказал финн.

В июле прошлого года Лайне принял предложение «Блю Джекетс» – контракт на 1 год и 7,5 миллиона долларов.

В 56 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 56 (26+30) очков.

Сезон для него был омрачен смертью отца, случившейся 21 ноября, также Патрик пропустил часть игр из-за травм.

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