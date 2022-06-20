Генменеджер «Коламбуса» о переговорах с Лайне: «Скорее всего, это займет некоторое время»

Ярмо Кекяляйнен высказался касательно переговоров с форвардом .

24-летний игрок может стать ограниченно свободным агентом 13 июля. По действующему контракту его зарплата составляет 7,5 млн долларов в год.

«Скорее всего, это займет некоторое время.

Зарплата? У них есть свои мысли, у нас – свои. Наша главная мысль заключается в том, что мы хотим сделать все так, чтобы мы могли построить чемпионскую команду.

Мы верим в справедливые контракты, но ребята должны понимать, что они тоже хотят видеть вокруг себя лучшую команду. Вот где должен быть небольшой компромисс», – сказал генменеджер .