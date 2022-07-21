Милонов о словах финского депутата: «Убежище нужно тому, кого гонят, кто страдает. Это не про российских хоккеистов. Федотова никто не притесняет»

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Виталий Милонов высказался о словах финского депутата про убежище для российских хоккеистов.

Ранее член парламента и Государственного совета Финляндии по спорту Тимо Хейнонен на фоне ситуации с Иваном Федотовым заявил, что западные страны и НХЛ могут предоставить российским игрокам политическое убежище.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Финляндия сказала, что может предоставить российским хоккеистам политическое убежище? А они занимаются политикой или бегут из страны? Убежище нужно тому, кого гонят, кто страдает, но это не про российских хоккеистов.

К примеру, Федотов должен быть в армии – это его обязанность, которую он должен выполнять. Его никто не притесняет, все хорошо.

Тогда получается, что финны могут поехать в тюрьму Бутырскую и взять заключенных к себе – предоставить политическое убежище. Это глупость полнейшая!» – сказал депутат Госдумы.

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