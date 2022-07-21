Родственник Федотова: «ЦСКА на связь не выходил – мол, случай не касается карьеры игрока. В НХЛ говорят, что вроде готовы ждать»

Родственник Ивана Федотова сообщил, что хоккеиста готовы ждать в .

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Никаких повесток по этому адресу (Новое Девяткино – прим. Sports.ru) Ивану не приходило. На связь он выходит, настроение вроде хорошее. Говорит, что пока в основном занимается общефизической подготовкой.

В ЦСКА он успел поиграть год. Но почему не появилось вопросов о службе, когда выступал в челябинском «Тракторе»? По логике должны были увезти в областной военкомат, а забрали на призывной пункт в Петербурге. В целом очень много непонятного.

Пока очевидно только, что Ивана не увидим год, но это максимум. А при удачном стечении обстоятельств, может быть, меньше.

– Думаете, ситуация связана с его переходом в НХЛ и отъездом в Штаты? Ведь почти одновременно началась история с хоккеистом Капризовым.

– Но сначала произошла эта история с Ваней. Все-таки она стала триггером.

В НХЛ говорят, что вроде готовы ждать. Клуб на связь с близкими не выходил – мол, этот случай не касается непосредственно карьеры игрока.

Какими-то версиями делиться сложно, тем более родственникам настойчиво советовали не общаться с прессой. Так что прошу меня понять, – сказал родственник хоккеиста.