Клири о выборе Каспера «Детройтом»: «Мне нравится программа «Регле». В этом сезоне у нас там будет 3 игрока»

поделился мнением о выборе «Детройтом» форварда Марко Каспера.

Клуб взял австрийского нападающего под общим 8-м номером на драфте НХЛ-2022.

18-летний центрфорвард играет в Швеции за «Регле». За этот клуб ранее выступал защитник «Ред Уингс» , ставший обладателем «Колдер Трофи» по итогам минувшего сезона.

Кроме того, в системе шведского клуба есть еще два проспекта – защитник Вильям Валлиндер (32-й номер драфта-2020) и нападающий Теодор Нидербах (51-й номер).

«Когда я был в Европе и наблюдал за , то по умолчанию видел Марко. Я не был там, чтобы просматривать именно его, но определенно его заметил.

Мне нравится программа «Регле», и в этом сезоне у нас там будет три игрока. У нас могут быть некоторые предложения по улучшению плана тренировок, но они и так в отличной позиции.

Мы пытаемся внедрить культуру, которая начинается с трудовой этики. Это основа всего, что мы делаем», – сказал помощник директора «Ред Уингс» по развитию игроков.