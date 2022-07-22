Зарипов про 0 голов за 3 плей-офф: «Главная причина во мне. Не хватало и фарта. Уж как хейтили Ничушкина, а он одну забил и пошло-поехало»

ответил на вопрос про 0 голов в 3 последних розыгрышах Кубка Гагарина.

– Понятно, что в первом плей-офф при Квартальнове вы сыграли всего 4 матча, во втором 5 матчей, в последнем всего 3. Но все-таки почему ноль голов?

– Главная причина, конечно же, во мне. Не смог реализовать возможности, которые у меня были. А вторая причина в том, что я играл нерегулярно. Любой хоккеист вам скажет, что, не имея полного доверия от тренера, очень непросто показывать максимум своих возможностей.

Я не знаю ни одного хоккеиста, который был бы лидером, играя нерегулярно. Бывают моменты, когда ты не играешь по объективным причинам, – те же травмы, болезни. Но это совсем другое, когда ты полностью готов, но не выходишь на лед.

Также бывает и дело случая. Уж как хейтили Ничушкина, а сейчас все хвалят. А как все пошло? Одну забил, уверенность почувствовал, и пошло-поехало. Некого фарта мне в прошлом сезоне тоже не хватало. У нас, у спортсменов, от болельщицкой любви до ненависти, мы знаем, один шаг.

Но все же первую вину все равно беру на себя. Мог при полученных возможностях делать, забивать, но я… отдавал, – сказал форвард со смехом.

Зарипов о своем игровом времени: «Я не могу залезть Квартальнову в голову. Не ругался с ним на эту тему»