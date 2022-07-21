Зарипов о своем игровом времени: «Я не могу залезть Квартальнову в голову. Не ругался с ним на эту тему»

сообщил, что у него были нормальные рабочие отношения с Дмитрием Квартальновым.

– Почему Дмитрий Квартальнов в вас не верил и не давал играть регулярно?

– Честно говорю, я не могу залезть Квартальнову в голову. У нас были нормальные рабочие отношения. Но почему-то в плане льда, игрового времени было вот так.

Я не ругался с ним на эту тему, не лез к нему с подобными разговорами. Я прекрасно понимаю – стану тренером, и это будет неправильно, если ребята будут лезть с подобными моментами. И тут только мнение и решение тренера имеет значение в плане выбора состава на игру или весь сезон.

Конечно, меня такое не слишком устраивало, но он так решил. Может, я где-то на фоне всего этого вспыльчиво отнесся к чему-то, но не более того. Я ничего не мог изменить, я не пойду жаловаться к руководству клуба, если на то пошло.

– То есть все разговоры про слив тренера…

– Давайте отвечу на этот вопрос так: у нас у 70 процентов команды были очень громкие имена за эти три года. Они привыкли побеждать, заявили о себе на высоком уровне. И неужели каждый из нас хотел это имя втоптать в грязь ради того, чтобы слить тренера? Нету такого в хоккее. Во всяком случае, я никогда не видел. И в «Ак Барсе» такое просто невозможно. И ни у кого, кто был рядом со мной на льду или в раздевалке, даже мыслей подобных не было, – сказал нападающий .