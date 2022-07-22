Любушкин о Просветове в НХЛ: «Надеюсь, скоро случится прорыв в карьере. Верю в него»

Экс-защитник «Аризоны» высказался об .

— Каковы шансы у выступающего за фарм-клуб «Аризоны» вратаря Просветова закрепиться в ?

— Я надеюсь каждый год, что он закрепится. Пока не получается. Но верю в него и желаю в ближайшем сезоне, чтобы стал играть в НХЛ на постоянной основе.

Мы плотно общались с Ваней на эти темы. Все-таки три года были вместе в команде, они с семьей часто приезжали к нам в гости. У нас хорошие дружеские отношения. Надеюсь, скоро случится прорыв в карьере.

— В два прошлых сезона он сыграл по три матча в НХЛ. Почему не получалось после них задержаться в основной команде?

— Мне кажется, он попадал не под те команды, против которых лучше начинать выступление в НХЛ. Например, в прошлом сезоне это были «Тампа» и «Колорадо», два будущих финалиста Кубка Стэнли. Когда мы большую часть матчей проводили в своей зоне. Это тяжело для вратаря в плане эмоций. Ведь ты переживаешь, нервничаешь, – сказал игрок «Баффало».