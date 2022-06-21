Иван Просветов: «Шестеркин на 95% получит «Везину». Поставлю 5% на Маркстрема и Сароса, но это будет на уровне маразма»

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Иван Просветов высказался о шансах Игоря Шестеркина выиграть приз лучшему вратарю сезона НХЛ.

– Получение Игорем Шестеркиным «Везины Трофи» вопрос решенный?

– Он, скорее всего, получит «Везину», потому что конкуренты очень далеко от него. 95%, что этот трофей отдадут ему.

Теоретически 5% поставлю на Якоба Маркстрема и Юусе Сароса просто в силу их лет, по совокупности заслуг. Но я не особо верю в такое решение. Это будет на уровне маразма.

Шестеркин провел просто потрясающий сезон. Такой процент сэйвов, конечно! Это очень достойно.

Он нашел себя, вошел в систему игры «Рейнджерс», подтаскивает их очень сильно. Видно, что он стабилен, придерживается своей системы, – сказал российский голкипер системы «Аризоны».

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