Иван Просветов: «Шестеркин на 95% получит «Везину». Поставлю 5% на Маркстрема и Сароса, но это будет на уровне маразма»

Иван Просветов высказался о шансах Игоря Шестеркина выиграть приз лучшему вратарю сезона НХЛ.
– Получение Игорем Шестеркиным «Везины Трофи» вопрос решенный?
– Он, скорее всего, получит «Везину», потому что конкуренты очень далеко от него. 95%, что этот трофей отдадут ему.
Теоретически 5% поставлю на Якоба Маркстрема и Юусе Сароса просто в силу их лет, по совокупности заслуг. Но я не особо верю в такое решение. Это будет на уровне маразма.
Шестеркин провел просто потрясающий сезон. Такой процент сэйвов, конечно! Это очень достойно.
Он нашел себя, вошел в систему игры «Рейнджерс», подтаскивает их очень сильно. Видно, что он стабилен, придерживается своей системы, – сказал российский голкипер системы «Аризоны».