«Аризона» продлила контракт с вратарем Просветовым на год

объявила о подписании нового контракта с .

Соглашение с 23-летним российским вратарем рассчитано на один год.

О сумме контракта на данный момент не сообщается.

В нынешнем сезоне Просветов провел три матча за «Койотис» в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 4,22 шайбы и отражая 87,5% бросков.

В АХЛ голкипер сыграл 45 матчей за «Тусон», пропуская в среднем 3,66 шайбы и отражая 88% бросков.

ЦСКА предложил Просветову контракт на 3 года и 100 млн рублей. Вратарь отказался, он хотел значительно больше