«Аризона» продлила контракт с вратарем Просветовым на год

«Аризона» объявила о подписании нового контракта с Иваном Просветовым.
Соглашение с 23-летним российским вратарем рассчитано на один год.
О сумме контракта на данный момент не сообщается.
В нынешнем сезоне Просветов провел три матча за «Койотис» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 4,22 шайбы и отражая 87,5% бросков.
В АХЛ голкипер сыграл 45 матчей за «Тусон», пропуская в среднем 3,66 шайбы и отражая 88% бросков.
ЦСКА предложил Просветову контракт на 3 года и 100 млн рублей. Вратарь отказался, он хотел значительно больше