Валиуллин о Евгении Свечникове: «Его агент знает, что «Ак Барс» всегда готов к переговорам»

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Марат Валиуллин высказался касательно возможного возвращения Евгения Свечникова в «Ак Барс».

– Без контракта в НХЛ воспитанник «Ак Барса» Евгений Свечников. Вы на связи с ним?

– Мы плотно общались с ним прошлым летом, но тогда Евгений дал нам понять, что до последнего будет искать клуб в НХЛ. В этом сезоне мы пока не говорили с ним, но его агент знает, что «Ак Барс» всегда готов к переговорам.

Насколько я знаю, Евгений и в этом сезоне будет бороться за контракт в НХЛ, пробиваться через тренировочный лагерь, - сказал генеральный менеджер «Ак Барса».

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