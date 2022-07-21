Валиуллин о Евгении Свечникове: «Его агент знает, что «Ак Барс» всегда готов к переговорам»

Марат Валиуллин высказался касательно возможного возвращения Евгения Свечникова в «Ак Барс».
– Без контракта в НХЛ воспитанник «Ак Барса» Евгений Свечников. Вы на связи с ним?
– Мы плотно общались с ним прошлым летом, но тогда Евгений дал нам понять, что до последнего будет искать клуб в НХЛ. В этом сезоне мы пока не говорили с ним, но его агент знает, что «Ак Барс» всегда готов к переговорам.
Насколько я знаю, Евгений и в этом сезоне будет бороться за контракт в НХЛ, пробиваться через тренировочный лагерь, - сказал генеральный менеджер «Ак Барса».