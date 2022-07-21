Генменеджер «Ак Барса»: «Решили войти в сезон без иностранцев. Видим, что у клубов есть проблемы с легионерами, кто-то не приезжает в Россию»

Марат Валиуллин сообщил, что решил начать сезон без иностранцев.

– Расскажите об обмене на . Получается, «Ак Барс» начинает сезон без иностранных хоккеистов.

– Этот обмен мы также прорабатывали долго. Думаю, все стороны довольны. Стас хотел вернуться в систему «Ак Барса», а мы решили пока войти в сезон без иностранцев. Идем на определенные риски, но надеемся, что риски оправдаются.

Мы видим, что у ряда клубов уже есть проблемы с легионерами, так как кто-то не приезжает в Россию.

Уил – хороший игрок, сильный плеймейкер, но ему было бы сложно в Казани одному, без других легионеров. Он пошел навстречу клубу и снял запрет на обмен из «Ак Барса», – сказал генеральный менеджер клуба.