Журова о словах финского депутата про убежище: «Надо будет говорить, что ты жертва власти. Это провокация. Уклоняться от службы – нарушение во многих странах»

Светлана Журова высказалась о словах финского депутата про убежище для российских хоккеистов.

Ранее член парламента и Государственного совета Финляндии по спорту Тимо Хейнонен на фоне ситуации с заявил, что западные страны и могут предоставить российским игрокам политическое убежище.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Для меня высказывание Тимо Хейнонена – намек на то, что просто так российские спортсмены гражданство не получат. А вот если наши атлеты будут политически против России настроены, то это другое. Надо будет писать заявление, говорить, что ты жертва власти, в прессу с этим выходить. Это провокация, что не просто так надо менять гражданство. Получите финский паспорт только в случае политического убежища, которое дается по весомым причинам.

Если говорить про армию, то это было бы нарушение во многих странах – уклоняться от службы. У шведских конькобежцев их спортсмен отслужил в армии два года, а в этом году завоевал две медали на Олимпиаде. Поэтому военная служба не мешает спорту.

А если у человека другие ценности, мировоззрение, то таким людям по политическим убеждениям можно предоставить убежище», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.