Валерий Каменский: «Политическое убежище никому не нужно. Это бред финского политика. Они бы лучше разрешили своим хоккеистам играть у нас»

Валерий Каменский высказался о словах финского депутата про убежище для российских хоккеистов.

Ранее член парламента и Государственного совета Финляндии по спорту Тимо Хейнонен на фоне ситуации с Иваном Федотовым заявил, что западные страны и НХЛ могут предоставить российским игрокам политическое убежище.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Зачем? Какое политическое убежище? Я не понимаю, зачем его предоставлять. Вообще я в политике не силен, но, по-моему, в НХЛ сейчас 23 человека из России были выбраны на драфте, ребята наши играют, никому ничего не нужно, никакого политического убежища.

Это какой-то бред опять. Они бы лучше разрешили своим игрокам играть у нас. А мы играем нормально, справляемся со всем.

Возможен ли массовый отъезд россиян в НХЛ в связи с ситуацией Федотова? Ну, это слухи, это желтая пресса, я ее не слушаю. Все зависит от игроков, никто никого не держит, но ты должен играть на том уровне, кто-то тебя должен выбрать, тогда ты можешь уехать или не можешь. Здесь каждый игрок выбирает сам, где ему лучше.

Ожидаю ли я массового отъезда россиян? Да не будет никакого массового отъезда, это мое личное мнение. У нас в КХЛ отличные условия, Выбирают сами игроки и играют с удовольствием. Европа вся у нас была также. Про убежище это все выдумки и бред какого-то финского политика, я не знаю», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.

Хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за сборную Финляндии в следующем сезоне