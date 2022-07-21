Павел Зубов о Крунвалле: «Он принимал позицию тренера, говорил: «Что скажете, то и буду делать». Шведы – такие»

поделился воспоминаниями о работе со в «Локомотиве».

Специалист был тренером в команде в сезоне-2018/19.

– Чем вам запомнился сезон в Ярославле в штабе Квартальнова?

– Работалось очень хорошо, потому что Дмитрий Вячеславович умеет доверять. Он мне определил зону ответственности – работа с защитниками и игра в меньшинстве. Мне очень понравилось, как он делегирует полномочия. Может спокойно дать провести тренировку своим помощникам, конечно, обговорив это все в тренерской.

– Лучшим бомбардиром команды в плей-офф стал швед-защитник – Стаффан Крунвалль. Мне запомнилась его короткая клюшка. Как ему удалось выдать такую результативность?

– Его короткая клюшка – это что-то. Если честно, то мы поэтому его в меньшинстве не ставили (улыбается). Но самое главное – он воспринимал все четко, то есть тренерская позиция – это тренерская позиция.

Могу сказать, что он очень порядочный человек, здорово понимает, что за чем должно идти. Например, дали ему роль играть только в большинстве. Ведь есть люди, которые, например, недовольны, что в меньшинстве не играют. Но он все понимал и принимал позицию тренера. Он говорил: «Что скажете, то и буду делать».

– Шведская ментальность, получается?

– Шведы – такие. Я сам в Швеции играл. Помню даже, что встречался там с тренером российским, и он говорит: «Слушай, вот им скажешь бежать триста кругов, и они будут бежать, пока ноги не откажут». Наши в накат пойдут, а эти будут работать. Шведский социализм? Да, такой менталитет, законы чтут от и до, причем в любых категориях – от политики до спорта.

Рад, что он после завершения карьеры продолжил работу в структуре «Локомотива». Такими людьми не разбрасываются, у него большой опыт и профессионализм. И он очень порядочный как человек и как игрок, вообще вопросов к нему не было, – сказал бывший тренер .