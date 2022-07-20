Илья Михеев: «Торонто» навсегда останется в сердце. Может, я и рад был остаться, но не все от тебя зависит»

прокомментировал свой переход из в .

«Торонто» навсегда останется в сердце, потому что это самая первая команда, которую не забудешь, у меня хорошие отношения с персоналом, все меня поздравили.

Может, я и рад был остаться, но не все от тебя зависит. Давление [из-за отсутствия Кубков Стэнли] в Торонто чувствуется, потому что все пропитаны хоккеем, болеют, переживают, сумасшедшая поддержка.

Когда проиграли седьмой матч, люди в городе стояли все расстроенные, плачут. В любой команде так, но за три года я это прочувствовал.

Шанс остаться? Он всегда есть, но так получилось. Я по всем буду скучать», – сказал нападающий.