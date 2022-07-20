Галиев о работе со Знарком: «Это вызов. Я знаком с его стилем, характером. Понимаем, с какой целью нас собрали в «Ак Барсе»

назвал вызовом работу с Олегом Знарком.

– Тяжело сейчас на тренировках?

– Не сказал бы. Когда есть позитив в раздевалке, то легче это переносится. С хорошим настроением просыпаешься, идешь на тренировку.

– Как вам работается с Олегом Знарком?

– Для меня это такой вызов. Я знаком с его стилем, характером. Мы все понимаем, с какой целью нас собрали в Казани, каждый чувствует свою ответственность, мы выкладываемся на сто процентов по ходу тренировочного процесса.

– Как вам игра в одной тройке с Петровым и Семеновым?

– Отлично. С Петей я играл вместе в последний год в «Ак Барсе». Сэм тоже хороший игрок – скоростной, агрессивный, цепкий. Будем готовиться, нащупывать «химию».

– В регулярном чемпионате команде предстоит провести 68 матчей. Может быть, теперь физические кондиции выйдут на первый план?

– Не знаю. В той же НХЛ 82 матча. Мне кажется, что нам, игрокам, будет интересно. Меньше тренировок – больше игр. Да и болельщикам понравится. Такие нюансы, лига развивается в лучшую сторону.

– Есть какие-то радикальные отличия в тренировках у Знарка?

– При разминке в зале много работы с резинками. Плечевые суставы, ноги, колени. А на льду пока формируется фундамент, – сказал нападающий .