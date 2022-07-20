Знарок о Витолиньше: «Я бы с удовольствием привез его в Казань»

сообщил, что с удовольствием включил бы в штаб .

Витолиньш входил в тренерский штаб Знарка в сборной Латвии, ХК МВД, «Динамо», СКА, «Спартаке» и сборной России.

В 2021 году Витолиньш возглавил сборную Латвии.

«Харийс работает в сборной Латвии. Я бы с удовольствием его тоже привез в Казань.

Я своих помощников [Бабенко и Бойкова] подводил давно, они играли у меня в свое время. Они очень много работали со мной, я рекомендовал их в молодежную сборную, и они прошли все этапы, которые нужно пройти тренерам. А не так, как сейчас – закончил и сразу хочет главным тренером в .

Договоренность у нас была, что мы будем на связи. Они готовы к работе, молодые, рвутся. У них есть интересные варианты, которые мне нравятся. Хоккей движется вперед. Они мне близкие люди», – сказал главный тренер «Ак Барса».