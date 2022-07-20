Бочаров выставил шлем на благотворительный аукцион, приз – индивидуальная тренировка с вратарем

Вратарь участвует в крупнейшем в России благотворительном аукционе встреч с известными людьми Meet For Charity.

27-летний хоккеист выставил свой игровой шлем. Победитель аукциона получит возможность провести индивидуальную тренировку с Бочаровым. Занятие может быть проведено в Ярославле, также возможна тренировка в Москве или Московской области, но по окончании сезона .

Шлем CCM Axis Pro создан для вратарей, выступающих на профессиональном уровне. Внешнее покрытие шлема выполнено из углеродного волокна PRO CARBON FIBER и SIGMATEX, благодаря этому шлем имеет очень легкий вес, максимальную прочность и устойчивость при попаданиях шайбы.

Специально для Бочарова художник Александр Ончуков выполнил аэрографию на шлеме в стиле ХК «Динамо» Москва, прежнего клуба Ивана. Шлем посвящен 75-летию хоккейного клуба. На нем изображена эмблема юбилея, трофеи и годы их завоевания, а также три автографа легенд – Виталия Давыдова, Валерия Васильева и Александра Мальцева.

Собранные по итогам аукциона средства будут направлены в фонд помощи тяжело больным детям «Настенька». Принять участие в аукционе вы можете здесь.