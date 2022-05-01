«Динамо» объявило об уходе Бочарова, подписало Кудрявцева на 2 года и закрепило права на Коновалова

«Динамо» объявило об уходе Ивана Бочарова и подписало контракт с Павлом Кудрявцевым.
Московский клуб сообщил, что вратарь Иван Бочаров продолжит карьеру в другом клубе.
Кроме того, «Динамо» подписало контракт с форвардом Павлом Кудрявцевым и закрепило права на голкипера системы «Эдмонтона» Илью Коновалова.
Контракт с 24-летним нападающим рассчитан на два сезона и носит односторонний характер.
В минувшем сезоне Кудрявцев играл за «Локомотив» и набрал 8 (5+3) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф провел 1 матч.
«Московское «Динамо» подписало контракт с нападающем Павлом Кудрявцевым. После прошлого сезона Павлу необходима смена обстановки. Уверен, что новая команда, новый тренерский штаб помогут ему улучшить свою игру, и показать все на что он способен.
Также мы закрепили за собой права на голкипера Илью Коновалова. Ждем его возвращения из Северной Америки», – сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.