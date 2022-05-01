«Динамо» объявило об уходе Бочарова, подписало Кудрявцева на 2 года и закрепило права на Коновалова

объявило об уходе и подписало контракт с Павлом Кудрявцевым.

Московский клуб сообщил, что вратарь Иван Бочаров продолжит карьеру в другом клубе.

Кроме того, «Динамо» подписало контракт с форвардом Павлом Кудрявцевым и закрепило права на голкипера системы «Эдмонтона» Илью Коновалова.

Контракт с 24-летним нападающим рассчитан на два сезона и носит односторонний характер.

В минувшем сезоне Кудрявцев играл за и набрал 8 (5+3) очков в регулярном чемпионате . В плей-офф провел 1 матч.

«Московское «Динамо» подписало контракт с нападающем Павлом Кудрявцевым. После прошлого сезона Павлу необходима смена обстановки. Уверен, что новая команда, новый тренерский штаб помогут ему улучшить свою игру, и показать все на что он способен.

Также мы закрепили за собой права на голкипера Илью Коновалова. Ждем его возвращения из Северной Америки», – сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.