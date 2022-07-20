Лайшев о словах финского депутата про политическое убежище для российских хоккеистов: «Хотят поиздеваться. Если кто-то и решится – будет жалеть»

Ренат Лайшев высказался о словах финского депутата про убежище для российских хоккеистов.

Ранее член парламента и Государственного совета Финляндии по спорту Тимо Хейнонен на фоне ситуации с заявил, что западные страны и НХЛ могут предоставить российским игрокам политическое убежище.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Это борьба политики через спорт. Мы безукоризненно признанные лидеры хоккея и спорта. Они только начали в последнее время выигрывать, им не хватает самооценки мировой.

Мы все равно авторитетнее в хоккее, чем финны. Их предложение о предоставлении политического убежища выглядит снисходительно, они хотят поиздеваться. Но мы были сильной державой во всех отношениях и всегда будем ею оставаться.

Вряд ли кто-то воспользуется таким предложением. А если кто-то и решится, то в жизни он будет жалеть об этом. Это аксиома, понятная с точки зрения прожитых лет, что значит для всех Россия, родина.

Можно только посоветовать им не делать глупости, а так это их решение. У нас самая свободная страна в мире. Мы всегда с пониманием относимся к нашим детям.

Как их удержать? Здесь может работать только привитое воспитание родителями, школами, тренерами, культурой, которая должна присутствовать в жизни.

Никто их преследовать не будет. Но 99% спортсменов показывают свою солидарность, уверенность, веру в страну и наше будущее. А то, что будущее за нами – это однозначно», – сказал президент центра спорта и образования .