Плющев о словах финского депутата: «Для политического убежища нужны какие-то основания. Это похоже на фарс, хотят кого-то спровоцировать»

прокомментировал заявление финского депутата касательно .

Ранее член парламента и Государственного совета Финляндии по спорту Тимо Хейнонен заявил, что западные страны и могут предоставить российским игрокам политическое убежище.

Напомним, Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Они не сумеют использовать политическое убежище, потому что для этого нужны какие-то основания. То, что они это провозглашают, не значит, что к ним кто-то обращается. Я не слышал, что кто-то обращался с такой просьбой.

Думаю, это больше похоже на фарс, хотят кого-то спровоцировать. Наверное, это фейковый демарш со стороны мелких провокаторов, которые хотят обратить на себя внимание», – сказал экс-тренер сборной России.