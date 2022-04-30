Президент ЦСКА о новом контракте Попова: «Если Сашка изъявит желание еще год поиграть – обязательно поиграет»

ЦСКА готов подписать новый контракт с 41-летним .

Об этом сообщил президент клуба Игорь Есмантович.

– Сейчас можете сказать, что готовы дать Попову новый контракт?

– Да, готов, если Сашка изъявит желание еще год поиграть – обязательно поиграет. Все зависит от Саши.

И перед этим сезоном было то же самое. Мы разговаривали с Сашей: «Ну как?» – «Я хочу поиграть». – «С удовольствием!»

– И вот вам победный гол в финале. А ведь человек всего три миллиона рублей в год получает.

– Так сложилось, что идут сложные манипуляции с потолком зарплат. У нас были серьезные обременения, мы поменяли на флажке с его зарплатой.

Поменяли Виталия Абрамова. Были сложности. Поэтому Сашка к этому отнесся с пониманием. И с желанием доказать всем назло, что он – один из лучших форвардов сезона, – сказал Есмантович.

MVP плей-офф – 41-летний бородач из ЦСКА. Играет на минимальном контракте (3 млн рублей в год) и забивает важные голы (в том числе и золотой!)